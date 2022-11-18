За 10 лет работы Национальной ассоциации адвокатов Украины, украинское профессиональное сообщество адвокатов не только получило признание за границам, но и стало примером для иностранных коллег в ряде аспектов.

Об этом во время торжественного заседания Совета адвокатов Украины по случаю 10-й годовщины создания НААУ сказала председатель НААУ и РАУ Лидия Изовитова.

Она напомнила, что к созданию независимой самоуправляемой организации адвокатуры в Украине непосредственное отношение имеет ряд международных организаций, в частности, Парламентская ассамблея Совета Европы, которая с 1995 года требовала создания соответствующей структуры, а также Европейская комиссия за демократию через право ("Венецианская комиссия"), которая помогала разрабатывать профильное законодательство.

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"17 лет ушло на реализацию резолюции ПАСЕ о создании НААУ. То есть, мы в какой-то степени продукт профессионального давления. И мы независимая организация", - отметила председатель НААУ.

После принятия профильного закона и создания НААУ в ноябре 2012 года, ассоциация не только утвердила свой авторитет, но и получила уважение в Украине и за рубежом.

"Самоуправление профессии гарантирует нашу независимость и стандарты. Мы являемся стандартом, наши органы являются стандартом для адвокатур Европы. Нам удалось создать механизм саморегулирования профессии, который основан на балансе полномочий, компетентности и управленческом потенциале", - отметила Лидия Изовитова.

Она также напомнила, что в 2015 году НААУ был принят в Международную Ассоциацию юристов (ІВА), членство в которой открывает широкие возможности для адвокатуры и развития адвокатской профессии. В 2016 году украинское сообщество адвокатов присоединилась к деятельности Совета юридических и адвокатских обществ Европы (CCBE) и заключила соответствующий меморандум.

"Эти достижения соответствуют европейским стремлениям Украины. За 10 лет, мы никогда не отклонялись от европейского курса развития адвокатуры", - подчеркнула глава РАУ.

Тесные связи и признание коллег за рубежом стали особенно ощутимыми на фоне широкомасштабного вторжения России в Украину. Адвокатские ассоциации Чехии, Словакии, Германии , Франции, Японии и других стран, частные адвокаты и организации оказали финансовую помощь для создания фонда для помощи украинским адвокатам, которые пострадали из-за войны. Попечительский совет Фонда распределяет благотворительную помощь пострадавшим адвокатам и их семьям.

"Наши отчеты международным сообществом признаны транспарентными и они гордятся нами. Наши адвокаты помогают гражданам, выехавшим за границу. В этом нам помогают зарубежные представительства. Таких у нас около 50-ти. У нас есть также соответствующий меморандум с МИД", - рассказала Лидия Изовитова.

Сейчас НААУ работает над тем, чтобы украинским адвокатам был упрощен доступ к профессии заграницей, они могли выучить язык и право европейских стран, в которых находятся, отметила председатель РАУ.

"Несмотря на войну, Ассоциация продолжает проводить серьезную деятельность, направленную на утверждение авторитета адвокатуры в частности, и Украины в целом как в Европе, так и в мире", - резюмировала Лидия Изовитова.