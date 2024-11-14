По словам Ольги Кошарной, технологии для переработки ядерного топлива имеют только государства, у которых есть ядерное оружие.

В современных условиях Украина не имеет возможности создать ядерное оружие. Об этом в комментарии для hromadske сказала эксперт в области атомной энергетики Ольга Кошарная.

Она подчеркнула, что технологии для переработки ядерного топлива имеют только государства, у которых есть ядерное оружие. Кроме того, это сложная технология, а само производство является очень грязным. К тому же все чувствительные ядерно-топливные циклы происходят под контролем МАГАТЭ.

"Есть инспекторы, которые проверяют количество, учет и контроль ядерных материалов, в частности на атомных электростанциях. Эти инвентарные списки ведут там до десятых грамма", - рассказала специалист.

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К тому же, по ее словам, нарушение подписанного Украиной договора о нераспространении ядерного оружия будет ударом по имиджу страны.

"Даже если представить, что мы нашли экономические ресурсы и технологии как-то украли или что-то такое, вы думаете, что международное сообщество будет наблюдать спокойно, и Россия тоже? Нет. Это грозит потерей поддержки Запада, который сейчас финансирует наш бюджет, помогает оружием", - резюмировала Кошарная.

Вероятное восстановление Украиной ядерного статуса

На днях The Times со ссылкой на документ, подготовленный для Минобороны Украины, сообщило, что Украина может создать ядерную бомбу в течение нескольких месяцев, если Трамп прекратит помощь Киеву. По данным издания, Украина по-прежнему контролирует девять действующих реакторов и имеет значительный ядерный опыт.

Также УНИАН сообщал, что, по мнению экс-министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, ядерное оружие не поможет завершить войну в Украине, зато "создаст больше проблем, чем решит". По его словам, западные партнеры слишком озабочены тем, что делает Украина.

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