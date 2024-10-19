У России самое большое количество ядерных боеголовок, и чтобы ей "чем-то угрожать" у Украины должно сразу быть хотя бы 50, отметил Тарас Загородний.

При большом желании Украина все равно вернется к теме создания ядерного оружия и сможет это сделать, на данном же этапе такой необходимости нет. Такое мнение в интервью УНИАН высказал рассказал управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.

"Нам лучше строить ракеты, дроны и другое вооружение, которое нивелирует само значение "ядерки". Силы обороны сейчас без ядерного оружия находятся на территории РФ, и россияне не знают, что с этим делать", - сказал он.

Он акцентировал, что у России самое большое количество ядерных боеголовок, и чтобы ей "чем-то угрожать" у Украины должно сразу быть хотя бы 50.

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"А их нужно изготовить. Это огромные средства, технологии. Это достаточно непростая задача. Поэтому лучше начинать с ракет, которые могут нести и ядерное оружие, в том числе, например, на "Искандере" боеголовку можно менять", - добавил эксперт.

Ядерное оружие: удастся ли Украине вернуть потенциал

Напомним, журналисты BILD со ссылкой на анонимного чиновника сообщили, что Украина серьезно думает о восстановлении своего ядерного потенциала. Это вызвало бурные обсуждения.

Реагируя на них, Путин заявил, что не допустит создания Украиной ядерного оружия: "Это опасная провокация, и любой шаг в этом направлении будет встречать соответствующую реакцию".

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