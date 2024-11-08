'Создаст больше проблем, чем решит': Кулеба об идеи создать ядерное оружие в Украине

Экс-министр иностранных дел считает, что партнеры слишком переживают о том, что делает Украина.

Ядерное оружие не станет решением войны в Украине. Тем не менее отказ от такого оружия был большой ошибкой для страны.

Такое мнение высказал экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью 24 Каналу. Он подчеркнул, что наша страна не собирается восстанавливать свой ядерный потенциал.

"У некоторых людей просто память, как у рыбок. За 5 дней до начала полномасштабного вторжения, 19 февраля 2022 года, во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности президент Зеленский говорил, в том числе и о том, что "страны Будапештского меморандума нас бросили - забрали у нас ядерное оружие в ответ на обещание гарантировать безопасность, а теперь у нас ни ядерного оружия, ни безопасности, мы стоим на пороге войны"", - сказал Кулеба.

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Дипломат напомнил, что в России сразу же подхватили слова президента Украины и начали придумывать, что Зеленский якобы угрожает созданием ядерной бомбы. По его словам, партнеры были обеспокоены этим.

"Нашим партнерам, которые много для нас сделали, просто надо меньше волноваться о том, что может сделать Украина, а больше работать над тем, что они могут сделать, чтобы защитить Украину и Европу от России. Потому что тот, кто думает, что Владимир Путин победит в Украине и остановится - вообще ничего не понимает о Путине", - подчеркнул Кулеба.

Экс-глава МИД считает, что отказ Украины от ядерного оружия был большой ошибкой.

"Я знаю, что есть большая историческая дискуссия по этому поводу. Но было ли трагической ошибкой для Украины отказаться от ядерного арсенала? Было. Кто нас лишил ядерного арсенала? Президент Билл Клинтон и президент Борис Ельцин. Они сговорились против Украины", - заявил дипломат.

Тем не менее восстановление ядерного оружия не станет решением борьбы Украины против РФ, отметил Кулеба. Он сказал:

"Это создаст больше проблем, чем решит. Я даже не знаю, это еще ученые должны сказать - есть ли у нас все технические возможности для этого".

Дипломат подчеркнул, что ему надоели постоянные попытки партнеров обвинить Украину в том, что она хочет сделать. Его возмущают слова о том, что Киев всерьез рассматривает возможность восстановить ядерный арсенал.

Ядерное оружие в Украине - другие новости

Ранее УНИАН сообщал, что научный сотрудник Центра анализа европейской политики Елена Давликановая в своей статье заявила, что Украине не стоит создавать ядерное оружие. По ее словам, вступление в НАТО является лучшим способом защититься от любых геополитических угроз.

Кроме того, заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин уверен, что ядерное оружие лучше любых гарантий безопасности. Он считает, что всегда надежнее полагаться на свои собственные силы.

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