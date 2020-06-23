Взрыв на Позняках: некоторые жильцы возвращаются в свои дома (видео)

По состоянию на вечер 23 июня спасатели уже закончили разбирать завалы и уменьшили отгороженную зону.

Жители соседнего пятого подъезда, который спасатели признали пригодным для проживания после взрыва в жилом доме на Позняках в Киеве, возвращаются в свои жилища.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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По состоянию на вечер 23 июня спасатели уже закончили разбирать завалы и уменьшили отгороженную зону.

К дому, по словам журналистов, пытались попасть и жители других подъездов, однако их не пустили из-за угрозы обвала. Дом, подчеркивают в ГСЧС, до сих пор остается опасным.

К своим жилищам пустили только жителей 5 подъезда, у них проверяли документы.

Как сообщал УНИАН, в 10:00 21 июня в Киеве в 10-этажном жилом доме по адресу: ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, произошел взрыв, по предварительным данным, газовоздушной смеси без последующего горения. В результате взрыва произошло разрушение пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей.

С начала проведения работ спасатели извлекли из-под завалов тела пяти человек: двух женщин, 1943 и 1974 г.р. и трех мужчин 1991, 1967, 1976 г.р. В ГСЧС заявили, что под завалами погибших больше нет.

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