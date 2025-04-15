ВСУ отомстят за террор мирных людей: 'Украинская команда' передала партию FPV-дронов 72 ОМБр

Волонтеры "Украинской команды" передали 72 бригаде на Донецкое направление партию беспилотников. Эти дроны станут оружием мести за кровавые преступления россиян против мирных людей. Об этом сообщается на Facebook-странице "Украинской команды".

"Передали большую партию FPV-дронов легендарной 72 бригаде им. Черных Запорожцев. Бойцы этой бригады обороняли столицу, участвовали в боях за Мощун, а после освобождения Киевщины – уже почти три года – уничтожают оккупантов на Донбассе", – говорится в сообщении "Украинской команды".

Руководитель "Украинской команды" Артур Палатный выразил уверенность, что эти дроны помогут нашим защитникам отомстить россиянам за преступления против украинцев.

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"Страна-террорист атаковала Сумы в Вербное воскресенье. Перед этим была детская площадка в Кривом Роге. Это говорит об одном: россия не в состоянии победить наших защитников на поле боя, поэтому терроризирует мирных людей. За эти кровавые преступления россиянам нет прощения. Месть будет. И сделают это наши воины. А мы должны им в этом помочь. Уверен, что наши дроны станут оружием мести и сохранят жизнь наших героев", - сказал Артур Палатный.

Ранее сообщалось, что за три года со дня создания волонтерский штаб "Украинская команда" передал на фронт более 3100 дронов, более 80 авто, 1150 бандерпечей, 80 000 согревающих наборов и т. д. В общей сложности - 1720 тонн грузов общей стоимостью почти полмиллиарда гривен.