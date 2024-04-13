Германия уже отдала Украине четверть своих "Пэтриотов" и вряд ли поделится остальными.

Германия уже вряд ли сможет передать Украине дополнительные системы Patriot, кроме уже предоставленных и еще одной обещанной сегодня. Однако в Европе есть еще несколько стран, которые могут поделиться с Украиной этим видом оружия, пишет военно-аналитический портал Defense Express.

Издание отмечает, что Берлин уже передал Украине две батареи Patriot и сегодня пообещал третью. После этого у самой Германии останется лишь 9 батарей.

Второй по количеству этих систем страной Европы является Греция. У нее на вооружении шесть батарей в версии PAC-2, которая не может сбивать баллистические ракеты. Но Греция вряд ли поделится своими "Пэтриотами", поскольку недавно греки выражали готовность передать Украине только советские С-300 - да и то при условии, что им взамен дадут как раз Patriot.

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У Румынии есть 4 батареи, которые она получила совсем недавно, и еще три ожидаются к поставке. Поскольку Бухарест выложил за это оружие 4 миллиарда долларов, вряд ли он согласится легко их отдать Украине. Польша имеет две батареи, но пока согласилась поделиться только ракетами к старым советским ЗРК.

По три батареи имеют Нидерланды и Испания. Голландцы уже заявили, что им самим мало ПВО для прикрытия своей территории, которая лишь немного больше площади одной Одесской области. В Испании "Пэтриоты" - в версии PAC-2, но испанские СМИ в прошлом году писали, что передача одной батареи Украине действительно рассматривается.

Еще одной страной, которая в теории может передать Украине один Patriot, является Швеция. Однако она сама лишь ожидает поставки четырех батарей уменьшенного состава (по три пусковые установки в каждой).

Украина нуждается в усилении ПВО: последние новости

Как писал УНИАН, накануне глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина ведет переговоры с партнерами о предоставлении двух батарей Patriot и одной Samp-T. Какие страны могут их предоставить, он не раскрыл.

Сегодня днем Министерство обороны Германии сообщило, что немедленно предоставит Украине одну из своих батарей Patriot. Вероятно, это и есть один из двух "Пэтриотов", о которых говорил Кулеба.

Поскольку системы Samp-T эксплуатируют только Италия и Франция, очевидно, что эту систему Украине может предоставить только одна из этих двух стран. Таким образом под вопросом остается лишь то, какая страна предоставит Украине второй "Пэтриот", упомянутый Кулебой.

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