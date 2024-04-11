По словам генерала Каволи, не все пилоты, прибывающие на тренировки, имеют достаточную базовую подготовку для полетов.

Главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе Кристофер Каволи рассказал о важности истребителей F-16 для Украины и поделился самыми большими трудностями, с которыми сталкиваются союзники в процессе обучения украинских пилотов.

По его словам, украинским пилотам нелегко перейти с самолетов советского типа на истребители четвертого поколения, пишет "Голос Америки".

"Особенно сложно перейти от старых самолетов советской эпохи, на которых летали украинцы, обслуживали и поддерживали, сложно перейти от этого к современному самолету четвертого поколения, такого как F-16. Мы работаем над этим вместе с ними, работает целая коалиция стран. Наконец, для них это будет чрезвычайно ценная вещь", - сказал он.

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Каволи утверждает, что среди самых больших трудностей в тренировке украинцев на F-16 - знание английского языка.

"Важным в этом, поверите вы или нет, является знание английского языка и его изучение. Если все пособия, все инструкции и все кнопки написаны на английском языке, вы по крайней мере должны знать достаточно английского для этого. Кстати, это также международный язык полетов. Поэтому просто необходимо иметь определенный уровень владения языком. Это первый шаг", - рассказал командующий.

По словам Каволи, не все пилоты, которые прибывают на тренировки, имеют достаточную базовую подготовку для полетов.

"Вторым шагом является определение того, имеет ли пилот достаточную базовую подготовку. Если человек уже является опытным пилотом, он переходит непосредственно на F-16. Это имеет определенные трудности, потому что эти самолеты очень отличаются от тех, на которых они летали в украинских ВВС. В противном случае человек проходит базовую летную подготовку. У нас есть несколько авиаторов, которые сейчас проходят базовую летную подготовку в нескольких разных странах, после чего они перейдут на F-16", - пояснил он.

Подготовка пилотов на F-16 - детали

Несколько групп украинских пилотов продолжают осваивать самолеты F-16, заявил спикер Воздушных сил Илья Евлаш.

"На завершающих этапах находится обучение пилотов, которые проходят подготовку в Дании и США. Они тренируются оттачивать свое мастерство на задачах, которые будут поставлены перед ними в Украине. Отрабатывают удары по малоразмерным целям, в частности таких как "шахеды", крылатые и управляемые авиационные ракеты, против которых будет направляться в том числе и наша новая истребительная авиация", - сказал Евлаш.

Он также добавил, что украинская сторона и партнеры не планируют объявлять дату поставок западных самолетов.

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