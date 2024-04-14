Байден звонил Нетаньяху, чтобы "подтвердить железную преданность Америки безопасности Израиля".

Президент США Джо Байден проведет сегодня встречу с лидерами G7, чтобы "скоординировать совместный дипломатический ответ на дерзкое нападение Ирана".

"Моя команда будет сотрудничать со своими коллегами по всему региону. И мы будем поддерживать тесную связь с лидерами Израиля. И хотя сегодня мы не видели нападений на наши силы или объекты, мы будем оставаться бдительными в отношении всех угроз и без колебаний принимать все необходимые меры для защиты наших людей", - говорится в заявлении Байдена, которое цитирует CNN.

В Белом доме отметили, что оборонительные средства США переместились в регион в начале этой недели и "помогли Израилю сбить почти все беспилотники и ракеты". Кроме того, американский лидер разговаривал с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, чтобы "подтвердить железную преданность Америки безопасности Израиля".

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"Я сказал ему, что Израиль продемонстрировал чрезвычайную способность защищаться от даже беспрецедентных нападений и побеждать их, посылая четкое сообщение своим врагам, что они не могут эффективно угрожать безопасности Израиля", - подчеркнул Байден.

По словам неназванных чиновников, президент в телефонном разговоре четко сказал Нетаньяху, что Штаты не будут участвовать в любых наступательных операциях против Ирана.

Противостояние Израиля и Ирана - последние новости

Как писал УНИАН, 1 апреля Израиль нанес удар по посольству Ирана в Сирии, в результате чего погиб генерал Корпуса стражей исламской революции.

Западные СМИ после этого писали, что Иран может осуществить масштабное нападение на Израиль "в ближайшие 48 часов".

13 апреля иранский спецназ захватил израильский контейнеровоз в Персидском заливе, а уже в ночь на 14-е атаковал и сам Израиль, запустив более 300 ракет и беспилотников.

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