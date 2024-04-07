Украина пытается убедить партнеров и ключевых союзников в Соединенных Штатах и Германии, чтобы подтолкнуть эти две страны относительно нашего членства.

В Украине понимают, что вступление в НАТО станет возможным только после окончания войны с РФ, однако союзники по Альянсу могли бы зарезервировать этот 33-й стул за нами.

"Мы со своей стороны делаем все возможное для того, чтобы убедить наших партнеров и ключевых партнеров в Соединенных Штатах и Германии, и других, чтобы они со своей стороны подталкивали эти две страны. У нас запланирован такой адвокационный тур по этим странам и дальше будем убеждать, что нам необходимо политическое приглашение, которое не запускает процесс ратификации в национальных парламентах, то есть не запускает фактически процесса всего присоединения. Мы понимаем, что сможем стать членами НАТО только после окончания этой войны, но зарезервировать этот 33-й стул за нами - в принципе наши партнеры могли бы", - заявил народный депутат Егор Чернев в интервью "Еспресо".

По его словам, это также стало бы сигналом для Кремля, что россияне не влияют на события и на решения внутри Альянса. Однако если НАТО не сделает следующий шаг после Вильнюсского саммита, это покажет РФ, что Альянс слабый и действует с оглядкой на позицию Путина.

Видео дня

Нардеп отметил, что Украина не меняет членство на гарантии безопасности - это параллельные процессы. Сами гарантии же нужны нам на период до вступления в Альянс.

"Что касается саммита в Вашингтоне, то пока все же рано говорить, что мы получим, что мы не получим. Это постоянный процесс, в котором меняются позиции. Я вам скажу, что за последние полгода, может месяцев восемь, я слышал, как: "нет, точно не будет политического приглашения"; до: "мы ищем формулу, как это правильно перефразировать", - отметил Чернев.

Вступление Украины в НАТО

Как сообщал УНИАН, лидеры НАТО собираются на саммит в июле, чтобы отпраздновать 75-ю годовщину своего военного альянса. Украина надеялась получить официальное приглашение присоединиться к НАТО, но вряд ли это произойдет на июльском саммите, пишет The New York Times.

"Соединенные Штаты и Германия по-прежнему выступают против того, чтобы предложить Украине начать переговоры о членстве в Вашингтоне, как и на прошлогоднем саммите в Вильнюсе, и они хотят, чтобы этот вопрос был снят с программы саммита в июле. Однако они хотят предоставить Украине конкретные обязательства, которые она может выполнить", - отмечает издание.

Вас также могут заинтересовать новости:-