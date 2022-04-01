Централизованный мультипредметный онлайн-экзамен можно будет сдавать в Украине, кроме временно оккупированных территорий и в странах Восточной Европы.

Во время этой вступительной кампании абитуриенты будут сдавать упрощенный аналог ВНО, так называемый национальный мультипредметный тест.

Об этом на брифинге сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

"Будет упрощенный аналог ВНО, так называемый национальный мультипредметный тест для поступления на получение высшего образования на все специальности и бюджетные места, а также на конъюнктурные и медицинские специальности. Национальный мультипредметный тест - это украинский язык, математика, история Украины. Их изучают все в примерно в одинаковых условиях и украинский язык и математика - обязательные предметы. История Украины является принципиально важной во время войны и хотелось бы сохранить ее в части этого теста. Речь идет об одном комплексном тесте с тремя оценками, которые объявляются сразу после его окончания", - подчеркнул он

По его словам, подача документов и подтверждение места обучения будет происходить через Интернет. При этом добавил, что предусмотрен максимум один централизованный онлайн-экзамен и возможность прерывания этого экзамена при воздушной тревоге. Министр отметил, что предусмотрены индивидуальные устные собеседования и творческие конкурсы, которые можно будет проводить дистанционно.

Шкарлет рассказал, что централизованные экзамены можно будет сдавать в Украине, кроме временно оккупированных территорий и в странах Восточной Европы. Основные, дополнительные и специально организованные сессии централизованных экзаменов будут проводиться не единовременно, а минимально в течение 10 дней минимум по два раза в день. По его словам, предусмотрена также и возможность поступления без централизованных экзаменов.

При наборе курсантов в военные и правоохранительные учреждения образования важно привлечение добровольцев сил территориальной обороны ВСУ, спасателей, правоохранителей, которые зарекомендовали себя в это военное время.

Шкарлет отметил, что мотивационное письмо можно будет подавать через Единую государственную базу по вопросам образования. По его словам, такое письмо в бюджет применяется для рейтингования поступающих с одинаковым конкурсным баллом, а при поступлении на контракт может быть основой для рейтингования поступающих.

"На уровень специальности младшего бакалавра при поступлении на основе базового среднего образования мы закладывали следующие условия: специальности с творческим конкурсом - творческий конкурс является безусловным и единственным инструментом оценки. На все остальные специальности на бюджет подается индивидуальное устное собеседование, на все остальные специальности на контракт только мотивационное письмо", - указал Шкарлет.

Ранее УНИАН уже сообщал, что рашисты полностью разбомбили университет Каразина, он "переедет" в другой город.

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