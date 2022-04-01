Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина будет перемещен на более безопасную территорию.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал первый заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко в эфире совместного телемарафона украинских каналов.
"К большому сожалению, университет имени Каразина, который имеет многолетние традиции, полностью разрушен рашистскими захватчиками от авиаударов. Но университет Каразина будет перемещен под руководством Министерства образования и при содействии комитета... Ректор выполняет все наши рекомендации и переносит университет в более безопасное место", – сказал Витренко.
Такое решение касается не только легендарного университета. В МОН рассказали, что Государственный биотехнологический университет был перемещен в Закарпатскую область. Сейчас Черниговская политехника и Мариупольский государственный университет тоже ждут смены локации.
Главное – сохранить образовательную сеть
"Мы все делаем для того, чтобы не потерять ни одного университета, чтобы все университеты работали и могли организовать свой образовательный процесс, который будет в дистанционной форме, а если позволяет ситуация безопасности, то и в смешанной форме, то есть с очными встречами преподавателей и студентов", – сказал Витренко.
Он добавил, что перевозятся те учреждения высшего образования, которые изъявили такое желание в более безопасные районы.