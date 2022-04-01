Российские захватчики еще в начале марта обстреляли один из старейших вузов Европы.

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина будет перемещен на более безопасную территорию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал первый заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко в эфире совместного телемарафона украинских каналов.

"К большому сожалению, университет имени Каразина, который имеет многолетние традиции, полностью разрушен рашистскими захватчиками от авиаударов. Но университет Каразина будет перемещен под руководством Министерства образования и при содействии комитета... Ректор выполняет все наши рекомендации и переносит университет в более безопасное место", – сказал Витренко.

Такое решение касается не только легендарного университета. В МОН рассказали, что Государственный биотехнологический университет был перемещен в Закарпатскую область. Сейчас Черниговская политехника и Мариупольский государственный университет тоже ждут смены локации.

Главное – сохранить образовательную сеть

"Мы все делаем для того, чтобы не потерять ни одного университета, чтобы все университеты работали и могли организовать свой образовательный процесс, который будет в дистанционной форме, а если позволяет ситуация безопасности, то и в смешанной форме, то есть с очными встречами преподавателей и студентов", – сказал Витренко.

Он добавил, что перевозятся те учреждения высшего образования, которые изъявили такое желание в более безопасные районы.

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