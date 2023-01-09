Нацполиция разыскивает двух британских волонтеров, пропавших 6 января вблизи Соледара Донецкой области.
Как говорится в сообщении Нацполиции, 7 января около 17:15 в дежурную часть Бахмутского райотдела полиции поступило сообщение об исчезновении двух волонтеров – граждан Великобритании в возрасте 28 и 48 лет.
"Известно, что накануне, 6 января, в восемь часов утра Эндрю Бегшо и Кристофер Перри выехали из Краматорска в Соледар, и связь с ними утрачена", - отмечается в сообщении.
Полиция Донетчины осуществляет следственно-оперативные мероприятия по установлению местонахождения пропавших.
По указанному факту открыто уголовное производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 ("пропавшие без вести") Уголовного кодекса.
"Если вы видели пропавших граждан или имеете любую информацию о них, просим сообщить в полицию", - обратились в Нацполиции.
Ситуация в Соледаре
7 января представитель восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что в Соледаре постоянно ведутся тяжелые бои.
При этом советник ОПУ Алексей Арестович заявил, что оккупанты пытаются отрезать Соледар от Бахмута и перерезать дорогу Соледар-Славянск.
9 января журналист Юрий Бутусов сообщил, что украинские защитники в Соледаре восемь дней ведут непрерывные бои с оккупантами.