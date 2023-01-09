В Нацполиции сообщили, что связь с волонтерами пропала утром 6 января.

Нацполиция разыскивает двух британских волонтеров, пропавших 6 января вблизи Соледара Донецкой области.

Как говорится в сообщении Нацполиции, 7 января около 17:15 в дежурную часть Бахмутского райотдела полиции поступило сообщение об исчезновении двух волонтеров – граждан Великобритании в возрасте 28 и 48 лет.

"Известно, что накануне, 6 января, в восемь часов утра Эндрю Бегшо и Кристофер Перри выехали из Краматорска в Соледар, и связь с ними утрачена", - отмечается в сообщении.

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Полиция Донетчины осуществляет следственно-оперативные мероприятия по установлению местонахождения пропавших.

По указанному факту открыто уголовное производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 ("пропавшие без вести") Уголовного кодекса.

"Если вы видели пропавших граждан или имеете любую информацию о них, просим сообщить в полицию", - обратились в Нацполиции.

Ситуация в Соледаре

7 января представитель восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что в Соледаре постоянно ведутся тяжелые бои.

При этом советник ОПУ Алексей Арестович заявил, что оккупанты пытаются отрезать Соледар от Бахмута и перерезать дорогу Соледар-Славянск.

9 января журналист Юрий Бутусов сообщил, что украинские защитники в Соледаре восемь дней ведут непрерывные бои с оккупантами.

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