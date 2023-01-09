Александр Сырский отметил, что российские оккупанты несут огромные потери.

Российская власть бросила на захват Соледара наиболее профессиональных представителей ЧВК "Вагнер". Россияне снова понесли тяжелые потери при попытке штурмовать город.

"Враг снова предпринял отчаянную попытку штурма города Соледар по разным направлениям и бросил в бой наиболее профессиональные отряды "вагнеровцев", - заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

При этом он указал, что "вагнеровцы" понесли потери и отступили, несмотря заявления российских пропагандистов.

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"Благодаря мужеству наших защитников, умелому и грамотному применению огневого поражения, противник понес значительные потери и в очередной раз отступил, несмотря на пропагандистские заявления о якобы захваченном Соледаре", - подытожил генерал-полковник.

Ситуация в Соледаре - что известно

7 января представитель восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил о тяжелых боях в Соледаре. При этом он заверил, что россяине не контролируют город и несут огромные потери.

При этом советник ОПУ Алексей Арестович заявил, что оккупанты пытаются отрезать Соледар от Бахмута и перерезать дорогу Соледар – Славянск.

9 января журналист Юрий Бутусов сообщил, что украинские защитники восемь дней ведут беспрерывный бой с оккупантами в городе. При этом он подтвердил, что захватчики несут большие потери.

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