Враг несет большие потери на этом направлении.

В Соледаре Донецкой области продолжаются тяжелые бои с российскими оккупантами.

В эфире телемарафона представитель восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что оккупационные войска не контролируют город и несут большие потери.

"Там идут тяжелые кровопролитные бои", - сказал спикер.

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По его словам, только с начала этих суток было 76 обстрелов и 10 боевых столкновений. Сейчас Вооруженные силы Украины пытаются выровнять тактическое положение, а также нанести врагу максимальные потери в личном составе и технике.

"Делаем все, чтобы сохранить свои силы. Соледар не находится под контролем РФ. Тактика у них не изменилась: массированные атаки пехотой, которая наступает непрерывно, шаг за шагом у них получались небольшие продвижения", - рассказал Череватый.

Война в Украине: ситуация под Соледаром

Военный эксперт, директор по международным вопросам Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь прокомментировал заявления западных СМИ о том, что россияне перебрасывают свои войска из-под Бахмута на Соледар.

Враг концентрирует группировку для проведения наступательных действий, констатировали в офисе президента.

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