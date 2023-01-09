Юрий Бутусов отметил, что защитникам Соледара нужна техническая поддержка.

Украинские защитники восемь суток ведут непрерывный контактный бой на ближних дистанциях в Соледаре Донецкой области. Российским оккупантам удалось зайти в застройку, но наши бойцы держат весь город под огневым контролем.

По словам журналиста Юрия Бутусова, местные жители стараются жить обычной жизнью и даже под обстрелами выгуливают собак.

"Постоянно слышно либо разрывы, либо стрелковое оружие. В разбитом городе штурмовые группы ведут бои на дистанциях 20-30 метров, все передвигаются от дома к дому с оружием наготове, потому что враг постоянно пытается вклиниться. Во время перестрелок шокируют местные жители, некоторые выгуливают во дворе собаку, когда рядом стрекочут со всех сторон, и пули свистят во все стороны, поливая стены", - рассказал журналист в своем Telegram-канале.

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Он отметил, что те, кто еще остался в городе, живут благодаря помощи гуманитарных организаций, а также их подкармливают наши бойцы.

"Российские войска ежедневно продолжают штурм Соледара начиная с 27 декабря. "Штрафбаты Путина" из ПВК Вагнер и российские воздушно-десанты войска пытаются отбить город, который защищает 46-я аэромобильная бригада. Трудно описать словами, как четко и профессионально сражаются десантники, как каждый из них постоянно и непрерывно занят боевой работой. Этим воинам не нужно сочувствие – они нуждаются только в снарядах, минах, "свадебных мавиках", старлинках, танках, Хаймарсах", - поделился Бутусов.

Он отметил, что россияне несут огромные потери, но это их не останавливает и оккупанты пытаются любой ценой продвигаться вперед

"России нужен политический успех, они хотят захватить украинский город, чтобы показать, что мобилизация позволила Путину переломить ход войны. И с потерями в Соледаре россияне не считаются. К этому моменту враг с трех сторон продвинулся в город. Большая часть Соледара под нашим огневым контролем, но противнику удалось зайти в застройку", - сообщил журналист.

Также он подчеркнул, что нашим бойцам необходима должная поддержка.

Ситуация в Соледаре - что известно

Представитель восточной группировки войск Сергей Череватый 7 января заявил, что в Соледаре продолжаются тяжелые бои с российскими оккупантами. Захвватчики не контролируют город и несут большие потери.

В свою очередь советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что россияне пытаются отрезать Соледар от Бахмута, а также стремятся перерезать дорогу Соледар – Славянск.

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