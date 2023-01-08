Враг стремится, в частности, перерезать дорогу Соледар – Славянск.

Советник Офиса президента Алексей Арестович назвал цель атак российских оккупантов на Соледар Донецкой области. Россияне пытаются отрезать город от Бахмута.

В разговоре с российским блогером и правозащитником Марком Фейгиным на YouTube Арестович добавил, что российские оккупанты также стремятся перерезать дорогу Соледар – Славянск.

"Вот они двумя "языками" и продвигаются. Продвигаются понятно как, думаю, все уже видели картинку. Достигают каких-то отдельных успехов за счет атак "смертников". Уверять, что Соледар не возьмут, – не знаю, могут взять, могут не взять. Бахмут точно не возьмут", – подчеркнул советник ОП.

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Бои в Донецкой области

В Соледаре Донецкой области сейчас продолжаются тяжелые бои с российскими оккупантами. Представитель восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что оккупационные войска не контролируют город и несут большие потери.

Позже руководитель Офиса президента Андрей Ермак также подтвердил, что подразделения Вооруженных сил Украины не потеряли контроль над городом.

В то же время пограничники остановили продвижение вражеской пехоты на одном из направлений возле Бахмута, ликвидировав командира оккупантов.

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