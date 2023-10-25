Начало диалога о возвращении украинцев на родину поддерживают во всей Европе и этим вопросом нужно заняться как можно быстрее.

Уже пришло время подумать о возвращении в Украину тех 100 тыс. украинских беженцев, которые сейчас находятся в Нидерландах.

Об этом во время выступления на Human Capital Forum "Украинцы. Экономика. Будущее" Заявил посол Нидерландов в Украине Йеннес де Мол. свое мнение он объяснил тем, что Украине нужно увеличить ресурс для восстановления страны.

"В моей стране, Нидерландах, 100 тыс. украинцев. Они легко интегрировались, и мы это ценим, но в то же время есть риск. Украине нужны эти люди, их навыки, знания, чтобы восстанавливать страну. Один из вызовов, который мы сейчас видим - как вернуть этих людей", - пояснил дипломат.

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Он добавил, что начало диалога о возвращении украинцев на родину поддерживают во всей Европе и этим вопросом нужно заняться как можно быстрее.

Украинские беженцы

В странах ЕС проживают более 4 млн беженцев из Украины. Больше всего украинцев укрылось от войны в Польше, Германии и Чехии.

Спустя более полутора лет войны европейские страны начали предлагать украинским беженцам денежную помощь с целью побудить их вернуться домой. В частности, об этом объявили Швейцария и Норвегия.

А 23 октября стало известно, что одна из самых щедрых для украинских беженцев стран - Ирландия - планирует существенно сократить поддержку.

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