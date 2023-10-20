Речь идет о 17 500 норвежских крон.

Норвегия может оказать денежную помощь гражданам Украины, желающим вернуться домой. Об этом сообщается на сайте Иммиграционного управления Норвегии.

"Если у вас есть действительный вид на жительство в Норвегии, но теперь вы хотите вернуться на родину, вы можете подать заявку на получение гранта от норвежских властей. Вам должна быть предоставлена коллективная защита или вид на жительство на основании веских гуманитарных соображений, или вы получили разрешение на семейную иммиграцию вместе с лицом, принадлежащим к одной из этих групп", - объясняют они.

Так, украинцы могут получить 17 500 норвежских крон (около 58 тысяч гривен) наличными для возвращения домой и обустройства в Украине. В то же время Норвегия не может помочь с транспортом.

Видео дня

Отмечается, что деньги нужно будет вернуть, если человек решит вернуться в Норвегию. "Если вы вернетесь в Норвегию, вы должны выплатить всю или часть денежной поддержки, которую вы получили, когда покинули Норвегию. Сумма, которую вы должны вернуть, зависит от того, как долго вы оставались в своей стране", - говорится в сообщении.

Похожие инициативы в других странах

Напомним, еще летом прошлого года странам ЕС предложили выделять деньги не только на поддержку беженцев, но и на поощрение вернуться домой.

Ранее Чехия готовила программу, предусматривающую оказание помощи и возмещение части расходов беженцам из Украины, которые решат вернуться.

Впоследствии стало известно о подобных программах в Швейцарии и Ирландии.

Вас также могут заинтересовать новости: