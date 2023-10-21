В месяц можно заработать 900-1200 евро и до 1500 евро на руки в высокий сезон производства.

С начала полномасштабного вторжения в Румынии было трудоустроено 6954 украинских граждан, а 500 румынских работодателей выразили готовность принять на работу украинцев. Об этом отчиталось в сентябре Министерство труда и социальной солидарности Румынии, информирует миграционная платформа EWL.

Уже в августе Министерство труда Румынии сообщало о самом высоком количестве после 24 февраля 2022 года заключенных с гражданами Украины договоров (6850), которые выехали в Румынию из-за войны. До полномасштабного вторжения было заключено 1 125 трудовых договоров.

По данным экспертов миграционной платформы EWL, для граждан Украины в Румынии предлагают чаще всего простую физическую работу. Это преимущественно вакансии, которые не требуют опыта и знания румынского языка. Осенью для украинцев в Румынии есть работа на предприятиях автомобильной отрасли, пищевой и перерабатывающей промышленности, пекарнях и тому подобное. Это в основном предприятия, которые находятся в крупных городах или их пригородах.

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Минимальная зарплата составляет около 600 евро. В месяц можно заработать 900-1200 евро и до 1500 евро на руки в высокий сезон производства. При этом большинство работодателей предоставляют бесплатно жилье, обеспечивают бесплатным проездом к работе, а также выдают талоны на питание, которые можно использовать в румынских супермаркетах, как дополнительный элемент мотивировки работников. Кроме того, обеспечивают опеку над детьми женщин из Украины, пока они работают. Все это превращает Румынию не только в страну убежища для украинских беженцев, но и новое направление для трудовой миграции, которое активно развивается, - убеждают аналитики EWL.

Румынию выбирают еще и из-за либерального подхода в легализации и трудоустройстве. В отличие от некоторых стран ЕС Румыния не отказывает во временной защите, если человек уже пользовался пристанищем в другой стране ЕС.

Украинские беженцы в Румынии

По данным Евростата, Румыния вошла в список стран, где с августа 2022 года фиксируют наибольший приток граждан Украины с временной защитой (более 70 тыс. человек). В августе в стране находилось 137 850 граждан Украины с временной защитой. Румынская пограничная служба фиксировала в среднем 15-17 тысяч въездов граждан Украины ежедневно в сентябре. В октябре в Румынию ежедневно въезжает в среднем 9 тыс. граждан Украины.

В первые месяцы после полномасштабного вторжения большинство украинских беженцев выбирали Румынию в первую очередь из-за членства в НАТО (64%). Трудоустройством были заинтересованы только 27% украинских беженцев.

Весной правительство Румынии ужесточил правила выдачи денежной помощи для украинских беженцев. Теперь поддержка будет ограничена по времени.

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