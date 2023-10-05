Украинские беженцы могут получить до 4 тысяч долларов.

Швейцария будет платить украинским беженцам поощрительную помощь в размере от 1000 до 4000 долларов в случае добровольного возвращения на родину. Об этом сообщает SwissInfo со ссылкой на отчет правительства страны.

Отмечается, что власти планируют отменить статус временной защиты "S" в 2024 или 2025 годах. К этому времени примерно 70 000 украинцев смогут вернуться домой, 80% из них добровольно

Остальные 20%, или 14 000 человек, будут ждать истечения срока пребывания. В то же время, отмечают в правительстве, чем дольше пребывание в Швейцарии, тем меньше вероятность того, что человек захочет уехать по собственному желанию. Кроме того, после пяти лет непрерывного пребывания они могли бы получить швейцарское разрешение "B", действительное в течение пяти лет.

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Таким образом, в отчете делается вывод, что необходимо сделать все возможное для поощрения добровольных отъездов. Для этого план предусматривает временные рамки от шести до девяти месяцев.

Также рассматривается первоначальная финансовая помощь, чтобы побудить людей не ждать истечения срока для отъезда. Указанные суммы варьируются от 1000 до 4000 швейцарских франков (от 1090 до 4355 долларов США) франков на человека в зависимости от фазы отъезда.

Украинские беженцы в Европе

Ранее страны-члены Европейского союза договорились продлить временную защиту для граждан Украины с 4 марта 2024 до 4 марта 2025 года.

При этом, по данным оптирования, например, 39% украинских беженцев, находящихся в Германии, планируют вернуться в Украину в близкой или далекой перспективе. При этом 35% украинских беженцев хотели бы остаться в Германии хотя бы на год, а 9% - навсегда.

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