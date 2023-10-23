Новоприбывшие в Ирландию украинцы смогут получить государственное жилье лишь на три месяца, после чего им придется искать собственный дом.

Одна из самых щедрых для украинских беженцев стран - Ирландия - планирует существенно сократить свою поддержку. Как пишет The Irish Examiner, в частности, будут введены ограничения на предоставление государственного жилья для новоприбывших украинцев.

Согласно меморандуму, который находится в процессе разработки, после трех месяцев пребывания в государственном жилье украинцам придется либо искать жилье в частном секторе аренды, либо брать недвижимость под залог по схеме "предложение жилья". В то же время такие изменения будут касаться только новоприбывших в страну.

Как сообщил изданию источник в правительстве, ограничение срока проживания было введено для того, чтобы привести предложения Ирландии в соответствие с другими странами ЕС.

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Известно, что правительство также должно рассмотреть вопрос о сокращении социальных выплат украинцам, но высокопоставленный источник сообщил, что этот вопрос не будет рассматриваться в ближайшее время.

Как заявили ирландские чиновники, нынешний подход к поддержке украинских беженцев является "нежизнеспособным и непригодным" и нужна новая модель. Существуют также "опасения по поводу справедливости" в отношении граждан Ирландии и ЕС и других мигрантов.

Также вызывает обеспокоенность то, что число людей, ищущих международную защиту в Ирландии, не показывает никаких признаков сокращения. "Почти 97 тыс. украинцев прибыли в Ирландию, более 73 тыс. получили государственное жилье стоимостью 1,5 млрд евро в год", - отмечает издание.

Украинские беженцы в Европе

Ранее некоторые европейские страны уже начали предлагать украинским беженцам денежную помощь с целью побудить их к возвращению домой.

В частности, об этом объявили Швейцария и Норвегия.

В правительстве Ирландии также рассматривали возможность выплачивать украинцам социальную помощь, чтобы поощрить их вернуться домой после окончания директивы ЕС о временной защите.

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