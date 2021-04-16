В 2015-2019 годах задержанная способствовала распространению пророссийской пропаганды и организовывала агитационные мероприятия.

В Службе безопасности Украины заявили о задержании экс-чиновницы "ЛНР", которая руководила так называемым "управление культуры, молодежи и спорта" временного оккупированного города Довжанск.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В сообщении сказано, что правоохранители задержали злоумышленницу во время пересечения государственной границы Украины. Она выехала из оккупированной Луганской области в Российскую Федерацию, а затем приехала в Украину через контрольный пункт въезда-выезда "Меловое".

По данным правоохранителей, экс-чиновница "ЛНР" въезжал в Украину для изменения фамилии и имела целью постоянно проживать на подконтрольной Украине территории.

"Сотрудники СБУ задокументировали, что женщина находилась на должности руководителя управления оккупационной администрации в 2015-2019 годах. Она активно способствовала распространению пророссийской пропаганды и организовывала агитационные мероприятия. С 2015 года "чиновница" находится в розыске за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины", - отмечают в Службе безопасности.

При процессуальном руководстве прокуратуры Луганской области продолжаются следственно-оперативные действия для сообщения злоумышленнице о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК.

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Автор: Дмитрий Хилюк