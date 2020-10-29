Кризис с водоснабжением в Крыму остро обсуждали летом, когда полуостров страдал от чрезмерной жары.

Россия выделила более 870 миллионов рублей из федерального бюджета на преодоление кризиса с водоснабжением в оккупированном Крыму. При этом вопрос нехватки воды на полуострове неоднократно нарушали еще с лета – учитывая сложные метеорологические условия.

Об этом сообщает Радио Свобода.

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Водой официально хотят обеспечить "жителей Крыма и Севастополя" – 643,5 и 227,7 миллиона рублей соответственно. В правительстве РФ отметили "неблагоприятные метеорологические условия и снижение запасов воды в местных водохранилищах".

В Москве обещают, что до конца 2020 года обеспечат Крым и Севастополь дополнительными 22,5 тыс. и 18,5 тыс. кубометров воды в сутки.

Россия ждет, что управляемая ею власти Крыма "максимально оперативно" заключит контракты на выполнение работ "по снижению потерь в сетях водоснабжения, геологическое изучение и развитию водозаборов для увеличения использования подземных вод".

Кризис с водоснабжением в Крыму остро обсуждали летом, когда полуостров страдал от чрезмерной жары. Однако россияне не спешили решать ситуацию и обвиняли Украину в отказе подачи воды с материка.

Позицию Киева поддержало международное сообщество: страна-оккупант полностью отвечает за благополучие жителей территории, которую оккупировала.

С тех пор Россия высушила ряд важных водохранилищ, перегнав воду в места дислокации своих войск.

Вода в Крыму: что известно

Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом.

После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.

Власти Украины заявляют, что возобновление подачи воды через Северо-Крымский канал в Крым возможно только после деоккупации полуострова.

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Автор: Яна Ставская