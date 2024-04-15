Он обратился к офицерам, сержантам и солдатам своих войск.

Войска оперативного командования "Запад" возглавил бригадный генерал Владимир Шведюк. Об этом сообщается на Facebook-странице ОК "Запад", где обнародовано обращение Шведюка к офицерам, сержантам и солдатам.

"С сегодняшнего дня, имею честь возглавить, без преувеличения, одно из самых мощных военных соединений Вооруженных Сил Украины. Очень благодарен за доверие командованию, которое возложило на меня эту ответственную миссию. Это большая честь и привилегия, и я понимаю, что оно несет за собой большую ответственность перед вами, перед нашими воинскими частями и перед Украиной", - отметил новый командующий.

Он отметил, что стремится к тому, чтобы командование "Запад" стало образцом военного совершенства и тактического мастерства.

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"Вместе мы укрепим нашу обороноспособность и продемонстрируем непоколебимую преданность защите нашей страны. Нам нет другого выбора, как победить", - говорится в обращении.

Увольнение командующих направлений в ВСУ

На минувшей неделе СМИ сообщили, что в ВСУ были уволены командующие двух направлений. Речь шла о командующем оперативного командования "Юг" генерал-майоре Андрее Ковальчуке и командующем ОК "Запад" генерал-майоре Сергее Литвинове.

В феврале этого года президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Валерия Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ. Новым Главнокомандующим был назначен Александр Сырский.

Кандидатура Залужного была согласована на должность Чрезвычайного и полномочного посла Украины в Великобритании и Северной Ирландии.

В марте Зеленский также уволил с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова. На эту должность назначили Александра Литвиненко, а Данилов стал новым послом Украины в Молдове.

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