Кроме этого кадрового решения, также были уволены два заместителя министра по делам ветеранов.

Кабинет министров согласовал назначение бывшего главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая главой Мукачевской районной государственной администрации Закарпатской области.

Об этом в Telegram-канале сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук. "Согласовано назначение: Гайдая Сергея Владимировича председателем Мукачевской районной государственной администрации Закарпатской области", - написал он и сообщил также, что согласовано было увольнение с этой должности Эдгара Токаря.

Кроме того, правительство назначило Михаила Латинского заместителем министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины по вопросам европейской интеграции, а Лилию Кравчук - заместителем председателя Государственной службы по делам детей, также на нее временно возложено исполнение обязанностей председателя этой госслужбы.

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Среди прочего, Светлана Кашенец и Татьяна Токарчук были уволены с должностей заместителей министра по делам ветеранов Украины.

Назначение и освобождение Гайдая

Об отставке Гайдая с должности главы Луганской ОВА средства массовой информации писали еще до принятия соответствующего решения. Он возглавлял область с 2019 года. Тогда также сообщалось, что Гайдай может занять должность посла Украины в Казахстане.

11 апреля Кабинет министров согласовал назначение нового главы Луганской ОВА. 12 апреля президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении на должность главы Луганской ОВА полковника Национальной полиции Артема Лысогора.

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