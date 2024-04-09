Других деталей пока не сообщается.

Командующего оперативного командования "Юг" генерал-майора Андрея Ковальчука и командующего ОК "Запад" генерал-майора Сергея Литвинова уволили с должностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в Вооруженных силах Украины. Других деталей издание не приводит.

Увольнения в Украине

8 февраля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. Эту должность Залужный занимал с 2021 года. Новым главнокомандующим стал Александр Сырский.

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Позже Зеленский согласовал кандидатуру Залужного на должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Великобритании.

Впоследствии президент уволил с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова. На эту должность назначили Александра Литвиненко, а Данилов стал новым послом Украины в Молдове.

На сайте СВР указано, генерал-майор Литвиненко родился 27 апреля 1972 года в Киеве. В 2013 году окончил Королевский колледж оборонных наук (RCDS), Великобритания; в 2009 году - Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко по специальности "правоведение" в 1994 году - Институт криптографии, связи и информатики Академии ФСК РФ по специальности "прикладная математика" (люстрационную проверку прошел в 2015 году).

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