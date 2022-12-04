Президент подчеркнул, что Россия надеется использовать зимний холод и трудности частью своего террора.

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев объединяться и помогать друг другу, чтобы выстоять зимой.

В своем вечернем видеообращении президент отметил, что зима будет сложной, но ее стоит воспринимать не как испытание, а как время, приближающее к победе.

"Враг очень надеется использовать зиму против нас: сделать зимний холод и трудности частью своего террора. Мы же должны сделать все, чтобы выстоять эту зиму, как бы это ни было трудно. Выстоять и мы выстоим. Выстоять этой зимой - это отстоять все", - подчеркнул он.

Зеленский отметил, что у России "еще пока есть ракеты и преимущество в артиллерии".

"Да, но у нас есть то, чего оккупант не имеет и не будет иметь. Мы защищаем свой дом, а это дает нам самую сильную мотивацию из возможных. Мы боремся за свободу, а это всегда приумножает любую силу. Мы защищаем правду, а это объединяет вокруг Украины весь мир", - сказал глава государства.

Он добавил, что в освобожденных от оккупантов городах украинцы видят счастливых людей, когда они встречают Государственный флаг Украины.

"Всюду, куда возвращается Украина. Возвращаются люди, ВСУ, все мы. А это значит, что нас ждут везде, где еще есть оккупация. Ждут и верят, что Украина вернется. Ждут и хорошо знают: если Россия ворвалась, то это не навсегда", - отметил Зеленский.

Так, подчеркнул он, чтобы пройти эту зиму, "мы должны еще больше помогать друг другу, чем когда-либо, и еще больше заботиться друг о друге".

"И не спрашивайте, пожалуйста, нужно ли помочь и чем. Просто помогайте, когда видите, что можете это сделать", - добавил президент.

Он отметил, что для того, чтобы пройти зиму, украинцы должны быть еще более устойчивыми и еще более едиными, чем когда-либо.

"Нельзя допускать никаких внутренних конфликтов и распрей, которые могут ослабить нас всех. Даже если кто-то там думает, что это как-то усилит его лично. Нужно еще больше взаимодействия, чем когда-либо. Вся Украина должна стать одним большим Пунктом несокрушимости и работать ежедневно, работать каждую ночь. Государство, бизнес, люди - все мы, украинцы, все вместе", - сказал Зеленский.

Глава государства также отметил, что этой осенью было много сделано для того, чтобы усилить позиции государства, и чтобы оккупант понес потери.

"Мы должны делать все, чтобы и после этой зимы можно было сказать то же самое. Украинцы работали круглосуточно, чтобы восстановить нормальность жизни после российских ударов. И каким бы масштабным ни был террор оккупантов, наше желание восстановить все в нашем доме всегда было еще более масштабным. Так должно быть и в дальнейшем", - отметил президент.

Война в Украине

Российская Федерация продолжает атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Оккупанты бьют по электроподстанциях, объектам гидроэнергетики и тепловой генерации. По всей стране началось аварийное отключение электроснабжение.

По состоянию на 19 ноября 2022 года оккупанты разрушили около 50% энергетической инфраструктуры Украина.

23 ноября Украина временно перешла в режим полного блэкаута.

В конце ноября стало известно, что дефицит электроэнергии в Киеве уменьшился с 50% до 30-35%.

Уже несколько дней подряд украинцев предупреждают о подготовке Россией к новому массированному удару. По словам экспертов Института изучения войны Путин может увеличить количество ракет и атак на Украину, чтобы поддержать недавний темп ударов. На подготовку к новому удару такой мощности россиянам требуется от 7 до 14 дней, отметил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

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