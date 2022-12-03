В украинском государстве продолжается эвакуация с территорий активных боевых действий, отметили в ОП.

На сегодня в Украине уже обустроено 5 тыс. 248 "пунктов несокрушимости".

В нашем государстве продолжается эвакуация с территорий активных боевых действий, об этом сообщили в Офисе президента Владимира Зеленского.

Также отмечается, что со 2 августа эвакуировано 317 тыс. 853 человека, из них 76 тыс. 023 - дети, а 8 тыс. 10 - лица с инвалидностью.

Видео дня

Последствия массированного удара РФ по Украине в конце ноября - важнейшие новости

Как сообщал УНИАН, РФ 23 ноября осуществила очередную массированную атаку по Украине. Ракеты попали в объекты критической инфраструктуры в нескольких областях. В общем было выпущено около 70 крылатых ракет, 51 из них уничтожено. Во многих регионах произошли аварийные отключения электроэнергии. Также сообщалось об отключении электроэнергии в соседней Молдове.

На Ривненской, Южноукраинской и Хмельницкой атомных станциях из-за обстрелов сработала аварийная защита, из-за чего все энергоблоки этих АЭС были отключены. В результате попаданий в объекты энергетики многие регионы Украины остались без электро-, тепло- и водоснабжения.

Власть развернула по всей украинской территории сеть "пунктов несокрушимости" - это специально обустроенные места, которые работают во время отключения электроэнергии. Есть три основных категории "пунктов несокрушимости", которые обозначены на специальной карте.

Вас также могут заинтересовать новости: