Не следует пренебрегать правилами безопасности, а также нужно держать заряженными повербанки.

С сегодняшнего дня украинцам нужно быть готовыми к очередному массированному ракетному удару РФ. На подготовку таких атак россиянам обычно требуется от 7 до 14 дней.

Как сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире информационного телемарафона, не следует пренебрегать правилами безопасности, а также нужно держать заряженными повербанки и сделать запасы воды.

"Для подготовки массированного ракетного удара им нужно в среднем от 7 до 14 дней. Поэтому, в принципе, начиная с сегодняшнего дня, мы должны быть готовы, к сожалению, к тому, что в любой момент россияне могут начать массированную атаку", - сказал он.

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Что касается ситуации на фронте, то он отметил, что тяжелее всего в последние месяцы на Донетчине – в районе Бахмута и Авдеевки.

"Там происходят тяжелые бои, русские просто устилают своими телами эту землю, просто движутся по своим же трупам для того, чтобы попытаться прорваться к Авдеевке и Бахмуту. В принципе, там сейчас самые тяжелые боевые действия", - сказал Денисенко.

Массированные ракетные удары РФ

С 31 октября Россия начала массированные атаки по Украине. Страна-агрессор выпускает много ракет и пытается попасть по объектам инфраструктуры, бьет по жилым домам и убивает мирное население.

31 октября РФ во время ракетной атаки повредила 18 объектов в 10 регионах Украины. 15 ноября Россия осуществила еще один массированный ракетный пуск в три волны по украинским городам, тогда силы ПВО сбили 73 из более 90 крылатых ракет врага, а также 10 иранских дронов.

17 ноября страна-агрессор вновь атаковала Украину ракетами. Прилеты были в Днепре и Одессе, на Киевщине. 23 ноября РФ еще раз запустила много ракет по нашей стране, из-за чего во многих городах погас свет.

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