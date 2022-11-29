Россия хочет поддерживать темп ударов, но не наращивать их силу.

Уже несколько дней подряд украинцев предупреждают о том, что им стоит быть готовыми к новому массированному ракетному удару РФ. Страна-агрессор собирается в очередной раз атаковать мирные города, однако она планирует это не только для попытки оставить украинцев без света.

Аналитики Института изучения войны ISW раскрыли план РФ и рассказали, для чего готовится новый удар по Украине. На самом деле Путин не может увеличить количество ракет и масштабы новых атак.

"Российские силы, вероятно, готовятся нанести новую волну ракетных ударов по Украине на следующей неделе, но такие приготовления, скорее всего, направлены на то, чтобы поддержать недавний темп ударов, а не нарастить его из-за продолжающихся ограничений российского ракетного арсенала", - отметили в ISW.

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Аналитики напомнили, что о подготовке ракетного удара говорили уже президент Украины Владимир Зеленский и пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. Также о планах агрессора говорили и российские пропагандисты.

"Российские блоггеры также утверждали, что нынешняя группировка авиации РФ и морского флота означает, что в ближайшие дни российские силы нанесут еще одну серию ракетных ударов", - добавили эксперты и подчеркнули, что запасы агрессора не пополняются, а потому ракет у рашистов становится все меньше.

Массированный ракетный удар РФ по Украине

Ранее УНИАН уже сообщал, что последняя масштабная атака РФ была 23 ноября. Агрессор выпустил ракеты по мирным городам и в который раз атаковал объекты инфраструктуры. Во многих областях Украины наблюдались проблемы со светом.

До этого РФ устроила массированный ракетный удар 17 ноября. "Прилеты" были в Днепре и Одессе, на Киевщине.

Вчера, 28 ноября, советник министра внутренних дел Вадим Денисенко рассказал, что украинцам нужно быть готовыми к очередному массированному ракетному удару РФ. На подготовку таких атак россиянам обычно требуется от 7 до 14 дней.

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