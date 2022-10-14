Из плена "Орест" вернулся с весом в 51 килограмм. Говорит, что ежедневно следит за состоянием организма, взвешивается и уже набрал 8 килограммов.

В День украинских защитников и защитниц Дмитрий Казацкий с позывным "Орест", которого называют глазами "Азовстали", поговорил с журналистами после освобождения из плена.

Как говорится в сюжете "Сніданку з 1+1", именно благодаря легендарным фото Казацкого мир узнал, как украинские защитники до последнего защищали завод и в каких условиях находились в полевом госпитале.

Дмитрий поделился подробностями своего состояния в данный момент и отметил, что радоваться в полной мере своему освобождению не может, поскольку еще много украинских защитников и защитниц остаются в плену.

"Физически я себя чувствую хорошо, реабилитация проходит прекрасно. Конечно, сейчас радоваться в полной мере невозможно, потому что до сих пор многие наши ребята остаются в плену, идет война. Об этом не стоит забывать. Однако у меня есть такое мнение, что можно немного позволять себе радоваться, сегодня такой праздник, но никогда не забываю о той боли, которая сейчас всегда вместе с нами. Пока мы всех не заберем, пока не победим", - поделился Казацкий.

Из плена "Орест" вернулся с весом в 51 килограмм. Говорит, что ежедневно следит за состоянием организма, взвешивается и уже набрал 8 килограммов. По словам" Азовца", в плену ему невероятно хотелось черного хлеба и чего-то сладкого. Однако самое главное, о чем он мечтал – это о спокойствии, которое сейчас он наконец имеет.

"Я столько времени об этом думал, представлял, какой будет встреча с родными и близкими. И когда увидел надпись "Украина" - я просто бежал от радости. На тот момент эмоции просто переполняли. Ты чувствуешь свободу, а для нашей страны, нашей нации – это чрезвычайно важно", - прокомментировал "Орест".

Также Дмитрию Казацкому задали неожиданный вопрос о личной жизни. Фотограф признался, что его сердце занято, однако отметил, что эту тему не любит разглашать.

По возвращении домой Дмитрия начали узнавать и на улицах. Но он лично от него смущается и подчеркивает, что не считает себя звездой или героем.

И комментирует: "Я просто делал свою работу. Я не герой, я фотографирую героев. Если бы не эти артиллеристы, пехота, минометчики и другие подразделения – этих бы просто не было. И это для меня является необычайной честью фотографировать таких людей".

Дмитрий "Орест" Казацкий: что известно о герое

Дмитрий Казацкий с позывным "Орест" - автор кадров раненых украинских воинов в полевом госпитале на заводе "Азовсталь", которые облетели весь мир. Он более 80 дней держал оборону вместе с другими собратьями на "Азовстали" в Мариуполе, находясь там в нечеловеческих условиях с минимальным запасом пищи и питаясь один раз в день.

Накануне попадания в плен российских оккупантов украинский защитник выложил в Twitter серию фотографии защитников "Азовстали". Он призвал к их распространению.

В начале июня защитника Мариуполя наградили специальной польской премией Grand Press Photo 2022. А его фильм "Последний день на Азовстали" получил премию фестиваля документального кино Kharkiv MeetDocs.

После попадания в плен Казацкий несколько раз выходил на связь. Впервые он вышел на связь с мамой в конце мая.

Украина вернула из вражеского плена 215 защитников. Обменять удалось 124 офицера и пятерых наиболее известных командиров - Героя Украины Дениса Прокопенко "Редиса" из "Азова", Сергея Волынского "Волина" из 36-й бригады морской пехоты, Святослава Пономаря ("Азов"), Олег Хоменко ("Азов"), Дениса Шлегу из Нацгвардии Украины, Героя Украины Евгения Бову.

Украина обменяла 200 наших героев на Виктора Медведчука, который уже дал все возможные показания следствию. А 5 командиров - на 55 пленных оккупантов.

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