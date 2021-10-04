Местным педагогам предложили пройти "курсы толерантности".

В Николаеве сегодня заметили необычную рекламу на билбордах, которая адресована, вероятно, местным учителям.

Об этом пишет николаевский сайт "Никвести".

В частности, им предлагают пройти курсы толерантности к представителям ЛГБТ. Один из бордов гласит "Ваша учениця лесбійка?", он появился в Корабельном районе города. Еще несколько заметили в других частях Николаева, на них можно прочесть следующее: "Ваш учень трансгендер?", "Ваш учень гей?".

Учителей призывают попробовать понять ЛГБТ-школьников путем прохождения специальных курсов толерантности от общественной организации TERGO - "Содружество родителей". Она была основана в 2013 году родителями и друзьями ЛГБТ и отстаивает их права.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября в Киеве состоялся марш равенства "КиевПрайд 2021". Параллельно противники марша провели акцию протеста.

За неделю до этого аналогичное мероприятие прошло в Харькове - там местные активисты выдвинули властям три требования. В преддверии харьковского Марша равенства в городе заметили необычную "свадьбу" - с двумя невестами и без жениха.

Автор: Юрий Годован