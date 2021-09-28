На улицах Испании появилась реклама о борьбе с проституцией, в которой упоминаются российские женщины.
Об этом говорится в сообщении МИД России в Facebook.
Баннеры с надписями: "Меню дня. Особое блюдо: девственная россиянка плюс кокаин - 50 евро" заказала некоммерческая организация Nueva Vida.
Под надписью о "россиянкаї" авторы материала разместили перечень российских имен с возрастом женщин. В качестве дополнительной "услуги" предлагали марихуану и секс без презерватива или кокаин за 20 евро.
Читайте такжеМакрон подал иск на фотожурналиста за снимки в плавках во время отпускаНа своем сайте компания пояснила, что разместила рекламу в рамках акции по привлечению общественного внимания к проблемам проституции в стране.
У Лаврова заявили, что на провокационную рекламу отреагировали россияне, возмущенные, что на баннерах упоминали российских девушек.
МИД РФ обратился ко всем причастным к Nueva Vida организациям, испанским министерствам с требованием немедленно снять плакаты и впредь не допускать "подобные выходки".
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