"Свадьба" оказалась перформансом KharkivPride.

В преддверии Марша равенства, который должен пройти в Харькове 12 сентября, в городе заметили необычную свадьбу - с двумя невестами и без жениха.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

На самом деле "свадьбой" оказался перформанс общественной ЛГБТ-организации KharkivPride возле Центрального харьковского ЗАГСа.

Читайте такжеВ Одессе неизвестные в масках напали на офис ЛГБТ-сообщества (видео)На акции девушки потребовали предоставить украинским гражданам равный доступ к государственным услугам, в частности — к регистрации браков для всех людей — независимо от ориентации и пола.

Чем закончился перформанс и как люди отреагировали на заявление активисток, неизвестно. Однако на снятых кадрах к девушкам никто агрессию не проявляет.

Напомним, что ранее в этом году под Офисом президента в Киеве прошел "Рейвах Прайд", организованный ЛГБТ-сообществом в знак протеста против насилия в отношении представителей секс-меньшинств. Участники акции потребовали принять в Украине закон об усилении борьбы с дискриминацией.

А в прошлом месяце в центре Одессы прошла публичная акция представителей ЛГБТ и людей, которые их поддерживают. Около 200 человек повесили на Воронцовский дворец большой радужный баннер и установили рядом большое сердце с разноцветными лентами, после чего прошли колонной по Приморскому бульвару.

Автор: Станислав Кожемякин