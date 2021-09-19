Вероятно марш равенства пройдет от оперного театра через бульвар Шевченко до Бессарабской площади.

На перекрестке улиц Владимирской и Богдана Хмельницкого в Киеве собираются участники марша равенства - ЛГБТ- активисты. В то же время возле университета Шевченко собрались их оппоненты, противники марша.

Как сообщает корреспондент УНИАН, локация марша ограждена металлическими сетчатыми заборами. В центре города очень много полиции.

Вероятно марш равенства пройдет от оперного театра через бульвар Шевченко до Бессарабской площади.

Согласно анонсу акции в Facebook, вход на локацию марша будет открытым до 11:00. Потом пускать к нему не будут, в целях обеспечения безопасности.

В 11:00 "КиевПрайд" отправился по Владимирской. Перекресток Владимирской и бульвара Шевченко полиция перекрыла автобусами, чтобы не допустить столкновений с противниками марша. Всего в прайде участвуют до 2000 человек.

Во время марша женщина, протестующая против ЛГБТ, легла поперек движения колонны. Полиция отнесла ее на тротуар.

Из-за проведения указанных массовых мероприятий в центре Киева перекрыто движение транспорта на таких улицах: Владимирская - бульвар Тараса Шевченко - Терещенковская - Льва Толстого - площадь Льва Толстого.

Чего хотят ЛГБТ

Участники Марша равенства требуют от руководства государства, в частности, принять законопроект (№ 5488) по борьбе с дискриминацией и упорядочиванию ответственности за преступления, мотивированные гомофобией, трансфобией и другими формами нетерпимости, активизировать усилия на пути к полному официальному признанию в Украине в ближайшей перспективе гражданских партнерств между людьми одного документального пола, признать факторы СОГИ (сексуальной ориентации и гендерной идентичности) возможными основаниями совершения домашнего насилия.

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Автор: Дмитрий Хилюк