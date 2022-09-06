На временно оккупированных территориях более 70% розничных торговых операций происходит за гривни и только около 30% - за рубли.

На временно захваченных территориях Запорожской области российская оккупационная власть искусственно обесценивает гривню, устанавливая свой курс.

Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона новостей.

"Утвердили распоряжение фейкового головы, гауляйтера Балицкого, и курс гривни теперь не 1 к 2, а 1 к 1,25. Тем самым они пытаются обесценить гривню, потому что не могут вывести ее из оборота", - пояснил он.

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По словам мэра Мелитополя, на временно оккупированных территориях более 70% розничных торговых операций происходит за гривни и только около 30% - за рубли.

Как сообщал УНИАН, в Мелитопольском районе оккупанты выдали людям пенсии фальшивыми рублями. Россияне попытались обвинить в выдаче фальшивых денег Украину, однако все эти попытки с треском провалились.

Ранее так называемый "представитель администрации региона", коллаборационист Владимир Рогов давал интервью пропагандистским СМИ и утверждал, что пенсии, которые оккупанты также называют "помощью" в размере 10 тысяч гривень, якобы "потерялись" по дороге из Москвы в Мелитополь.

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