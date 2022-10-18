"Демобилизованный" террорист руководил артиллерийским дивизионом.

В Украине ликвидировали топ-боевика так называемой "ДНР" Владимира Шейко, который руководил артиллерийским дивизионом и называл себя "подполковником".

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц").

"Владимир Шейко "Медведь", псевдо-подполковник, командир артиллерийского дивизиона орков 1 АК РОА успешно демобилизован", - заявил "Штирлиц".

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Деталей ликвидации боевика он не опубликовал.

Террорист Шейко ранее попал в базу "Миротворец" как лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования. Его разыскивают по ст. 260 УК Украины - Создание не предусмотренных законами Украины военизированных формирований или участие в их деятельности.

Ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, по информации представителя Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната, ночью 17 октября на юге было уничтожено 26 дронов-камикадзе, а в целом, с начала использования их российскими оккупантами, на северном направлении уже уничтожено 100 таких дронов.

Днем ранее украинские защитники за час уничтожили 11 иранских дронов-камикадзе. По одному "шахеду" уничтожили подразделения Национальной гвардии и Государственной пограничной службы Украины.

Президент РФ четко проигрывает на всех фронтах, а потому он хочет перемирия, рассказал генерал Николай Маломуж.

По состоянию на 17 октября Вооруженные силы Украины "отминусовали" еще 320 оккупантов и уничтожили немало вражеской техники. Общие потери оккупантов составляют 65 320 военных.

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