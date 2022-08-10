Они попали в плен в конце марта во время освобождения Сумской области.

К 15 годам заключения приговорены трое боевиков "ДНР", воевавших на стороне РФ.

Как сообщает Служба безопасности Украины, суд признал боевиков виновными в государственной измене и приговорил их к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Отмечается, что все они входили в состав незаконного вооруженного формирования так называемого "4 отдельного мотострелкового батальона 119 полка "ДНР".

Они попали в плен в конце марта во время освобождения Северщины (Сумская область).

По данным следствия, 24 февраля осужденные, которые не имели военных профессий, добровольно вступили в ряды боевиков, где получили военную форму, оружие и боеприпасы к нему.

В начале марта под руководством военнослужащих ВС РФ прошли краткосрочную военную подготовку на территории Белгородской области, а после ее окончания их отправили воевать на Сумском направлении.

Установлено, что оккупанты задействовали предателей для обустройства и укрепления боевых позиций и блокпостов на временно оккупированных территориях, осуществления контрольно-пропускных и охранных функций на блок-постах и позициях врага.

В СБУ уточнили, что производство велось по двум статьям Уголовного кодекса Украины ч. 2 ст. 260 ("создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности"), ч. 2 ст. 111 ("государственная измена, совершенная в условиях военного положения").

Как сообщал УНИАН, 9 августа Броварской горрайонный суд Киевской области признал местного жителя виновным и осудил по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения, до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Вас также могут заинтересовать новости: