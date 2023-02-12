Защитники Украины обучаются действиям в наступлении и обороне.

Украинские военные продолжают обучение в Великобритании. В программу входит отработка действий в наступлении и обороне.

"Военнослужащие Вооруженных Сил Украины проходят обучение по отработке способов передвижения личного состава в составе подразделения, действий в наступлении и обороне, ведения боевых действий в населенных пунктах под руководством роты A, 1 Королевского полка принцессы Уэльской Сухопутных войск ВС Великобритании", - написал начальник штаба - заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк в Telegram.

Стоит отметить, что обучение украинских военных проходит в Великобритании в рамках международной учебной операции по базовой общевойсковой подготовке.

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Обучение украинских военных - что известно

29 января бойцы ВСУ прибыли в Великобританию для обучения на танках Challenger 2, которые пообещали передать Украине.

5 февраля командующий Воздушных Сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что часть украинских защитников уже находятся за границей на обучении на системах противоракетной/противовоздушной обороны SAMP/T-Mamba, которые должны передать Франция и Италия.

6 февраля новая партия украинских военных прибыла в Великобританию для прохождения обучения на самоходных артиллерийских установках AS-90, о передаче которых объявили еще 16 января.

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