В Воздушных силах отмечают, что вопрос не только в подготовке летчиков, но и подготовке инфраструктуры украинских аэродромов.

Обучение украинских военных летчиков за рубежом начнется после принятия решения о типе самолетов, которые партнеры передадут Украине, об этом сказал спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат на брифинге.

"Летчики уже давно готовы выезжать, осваивать и садиться в самолеты для выполнения задания. Каждый летчик мечтает освоить западную технику. К сожалению, пока еще нет такого решения окончательного, что Украина получит все же многоцелевой самолет, который стал бы основным самолетом на вооружении Воздушных сил. Пилоты пока не учатся до тех пор, пока не будет принято решение о типе самолета", - прокомментировал Игнат.

В то же время он подчеркнул, что вопрос не только в подготовке летчиков, но и в подготовке инфраструктуры аэродромов и, в целом, очень широкий.

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"Обучения потребует и инженерный состав, не только пилоты. Нужно также других специалистов подготовить, которые с земли будут руководить операциями. И так же готовить аэродромную инфраструктуру. Уже ведется работа Министерства инфраструктуры с Министерством обороны, чтобы адаптировать наши взлетно-посадочные полосы, и вообще аэродромную инфраструктуру, для требовательной западной техники. Но мы идем к этому", - сказал спикер Воздушных сил.

Передача Украине современных истребителей - что известно

5 февраля министр обороны Алексей Резников выразил убеждение, что Украина получит самолеты от партнеров. Он добавил, что вопрос лишь в том – какие. Резников отметил, что партнеры слышат Украину, что ей нужна авиационная платформа для защиты своего неба. Он отметил, что это может быть F-16 или Gripеn, или тому подобное, но для Украины это сейчас не так принципиально.

8 февраля премьер-министр Великобритании Риши Сунак на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что не исключает возможности поставок Украине боевых самолетов западного образца. Сунак объявил о планах по организации подготовки украинских пилотов для полетов на боевых самолетах западного образца.

В то же время министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Британия не сможет быстро передать Украине боевые самолеты.

9 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что некоторые лидеры Европейского Союза заявили о готовности предоставить Украине боевые самолеты. Об этом Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, которая состоялась в рамках саммита с участием глав государств и правительств 27 стран-членов Евросоюза.

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