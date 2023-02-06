Британия предоставляет Украине помощь в защите родины и возвращении территорий.

Украинские военные прибыли в Великобританию с целью прохождения обучения на самоходных артиллерийских установках AS-90.

"Теплые поздравления украинскому персоналу, который прибыл в Соединенное Королевство, чтобы освоить AS-90", - говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании в микроблоге Twitter.

Также сказано, что AS-90 – это бронированная самоходная артиллерийская установка, которую Британия предоставляет Украине для помощи в защите родины и возвращении территорий.

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Военная помощь Украине от Великобритании: детали

16 января Британия объявила о передаче Украине самого большого пакета вооружения, в который войдут боевые танки Challenger 2, самоходные артиллерийские установки AS-90 и бронетранспортеры Bulldog.

В частности, AS-90-самоходная артиллерийская установка с усиленной броней и пушкой, способная стрелять очередью из трех выстрелов за менее чем 10 секунд на расстояние до 30 км.

29 января украинские военные прибыли в Великобританию с целью прохождения обучения на боевых танках Challenger 2.

Challenger 2 – основной боевой танк третьего поколения с усиленной броней и высокой мобильностью.

4 февраля премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Риши Сунак во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что настроен обеспечить доставку нового британского вооружения украинским военным на линию фронта как можно скорее.

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