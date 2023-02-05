Это единственная система европейского производства, способная перехватывать баллистические ракеты.

Франция и Италия весной поставят Украине системы противоракетной/противовоздушной обороны SAMP/T-Mamba.

Как сообщил командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук, украинские военные уже отправились за границу, чтобы научиться ее использовать.

"Немедленно принял решение о командировке необходимого количества подразделений зенитных ракетных войск на учения. И они уже в пути. Ждем наших специалистов с нетерпением, потому что весной они вернутся в Украину не с пустыми руками, а со знаниями, умениями и самими комплексами SAMP/T-Mamba", – сообщил он.

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Системы ПВО SAMP / T-Mamba для Украины

В середине января стало известно, что правительство Италии приняло решение предоставить Украине батарею зенитно-ракетного комплекса SAMP/ T, и идут переговоры с Францией по этому поводу.

28 января стало известно, что Франция и Италия уже достигли договоренности о передаче Украине ЗРК SAMP/T, а также подписали контракт на закупку до 700 ракет Aster для этого ЗРК. Закупка обойдется странам в 2 млрд евро.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни сообщал в начале февраля, что SAMP/T может быть развернуто в течение двух месяцев.

Что такое SAMP/T-Mamba - характеристики системы

SAMP/T-Mamba – это наземная система, предназначенная для защиты территории от обычных воздушных угроз, таких как самолеты или крылатые ракеты. Она эквивалентна американской системе Patriot и является единственной системой европейского производства, способной перехватывать баллистические ракеты. Разработчик – франко-итальянский консорциум Eurosam.

Система способна перехватывать 10 целей и отслеживать десятки целей одновременно. Одна пусковая установка ЗРК вооружена 8 ракетами, которые могут быть отстреляны в одном залпе всего за 10 секунд.

Ранее в Воздушных силах ВСУ заявляли, что SAMP-T помогут Украине защититься от баллистических ракет.

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