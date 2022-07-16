По данным спасателей, 1 человек остается в розыске (без вести пропавший).

Спасатели завершили работы по разборке завалов, возникших в результате ракетного удара РФ по центруВинницы.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

Отмечается, что в результате обстрела повреждены и разрушены 55 многоквартирных и частных жилых домов, 40 автомобилей и 2 трамвая.

По данным спасателей, в настоящее время 1 человек остается в розыске (без вести пропавший).

В то же время председатель Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов сообщил о еще одной умершей в больнице.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 июля, председатель Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов сообщил, что в больнице умерла еще одна пострадавшая в результате ударов российских военных по Виннице.

"24 погибших ... к сожалению, еще одна женщина умерла сегодня в больнице - 85% ожогов", - отметил он.

14 июля российские захватчики ударили по Виннице крылатыми ракетами "Калибр", запустив их из акватории Черного моря.

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