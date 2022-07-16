Спасатели завершили работы по разборке завалов, возникших в результате ракетного удара РФ по центруВинницы.
Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.
Отмечается, что в результате обстрела повреждены и разрушены 55 многоквартирных и частных жилых домов, 40 автомобилей и 2 трамвая.
По данным спасателей, в настоящее время 1 человек остается в розыске (без вести пропавший).
В то же время председатель Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов сообщил о еще одной умершей в больнице.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 июля, председатель Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов сообщил, что в больнице умерла еще одна пострадавшая в результате ударов российских военных по Виннице.
"24 погибших ... к сожалению, еще одна женщина умерла сегодня в больнице - 85% ожогов", - отметил он.
14 июля российские захватчики ударили по Виннице крылатыми ракетами "Калибр", запустив их из акватории Черного моря.