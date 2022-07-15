Без вести пропавшими до сих пор считаются 8 человек.

Полиция идентифицировала 19 из 23 погибших в результате ракетных ударов по Винницы.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"Полиция идентифицировала 19 из 23 погибших в результате ракетных ударов по Виннице. Среди жертв - трое детей: 4-летняя девочка и двое мальчиков 7 и 8 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что один из мальчиков в момент атаки проходил обследование в медицинском центре - он погиб вместе с мамой, а другой ждал дядю в припаркованном авто и попал в огненную ловушку, мужчину отбросило взрывной волной, сейчас он госпитализирован.

Также в больнице в тяжелом состоянии находится и мать 4-летней погибшей девочки.

"14 родственников без вести пропавших лиц сдали свои биологические образцы. Наши специалисты уже провели более 200 сопоставлений выделенных ДНК-профилей. 12 из 19 идентифицированных лиц опознали с помощью технологии скоростного установления ДНК", - рассказали в полиции.

Уточняется, что без вести пропавшими до сих пор считаются 8 человек.

Как сообщал УНИАН, 14 июля российские военные запустили ракеты по центру Винницы, которые попали в здание с офисными помещениями. На месте прилетов возник пожар, огонь перекинулся на автостоянку.

В командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что россияне ударили по Виннице крылатыми ракетами "Калибр", запустив их с подводной лодки в акватории Черного моря.

15 июля в городе объявлен траур по погибшим. По состоянию на 12: 00 в учреждения здравоохранения обратилось 197 пострадавших: 110 - амбулаторно оказали помощь, 80 - остаются на стационарном лечении.

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