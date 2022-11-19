В расследовании инцидента также принимают участие американские специалисты.

Польские следователи могут приехать в Украину для расследования падение ракеты на территорию Польши 15 ноября.

В расследовании инцидента также принимают участие американские специалисты. Об этом сказал премьер-министр страны Матеуш Моравецкий во время общения с журналистами в Кракове, сообщает RMF24.

По его словам, польские власти хотят как можно скорее выяснить все детали трагического инцидента в населенном пункте Пшеводув, в результате которого погибли двое поляков.

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"Как только это будет необходимо, польские следователи уедут в Украину", - подчеркнул Моравецкий.

Падение ракеты в Польше: основная информация

Вечером 15 ноября стало известно о падении ракеты на территории Польши, в населенном пункте Пшеводув. Тогда предположили, что это могла быть российская ракета.

Президент Польши Анджей Дуда на совместном брифинге с Моравецким сообщил: "Есть большая вероятность, что это была ракета украинской ПВО. Доказательств запуска ее с территории России пока нет".

Руководитель Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера заявил, что в Пшеводуве упал снаряд от украинской системы ПВО С-300.

Президент Украины Владимир Зеленский запросил доступ к месту происшествия для наших экспертов. Им разрешили провести собственное расследование в Пшеводуве.

По словам Дуды ему понятны эмоции Зеленского, который не согласен с версией о ракете украинской ПВО. Как пишут СМИ, советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан попросил президента Украины "осторожнее высказываться об инциденте.

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