По его словам, перехватить эту ракету было невозможно.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что падение ракеты в Пшеводуве, вероятно, было несчастным случаем.

"Вероятнее всего, это был несчастный случай. Идет массированное и жестокое нападение России на Украину. Россия несет ответственность за эту войну, и Россия несет ответственность за все несчастья, которые стали результатом этой войны", – сказал Дуда, передает Wpolityce.

В то же время Дуда считает, что перехватить эту ракету было невозможно. "Ни одна страна в мире не имеет такой системы обороны, которая бы защищала всю территорию страны, особенно на таком небольшом расстоянии от границы, если там нет стратегических, критически важных объектов, которые подлежат особой защите", – сказал он.

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Падение ракеты в Польше: основная информация

Вечером 15 ноября поступили сведения о падении ракеты на территории Польши, в населенном пункте Пшеводув. В результате инцидента погибли два человека. Официальная Варшава сразу начала расследование произошедшего.

Президент США Джо Байден заявил, что ракету вряд ли запустила РФ. А в МИД Польши выяснили подробности о снаряд. Он был произведен в Советском Союзе в 1970-х годах.

Глава Польши Анджей Дуда на совместном брифинге с премьер-министром Матеушом Моравецким сообщил: "Есть большая вероятность, что это была ракета украинской ПВО. Доказательств запуска ее с территории России пока нет".

Руководитель Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера поделился результатами расследования. По его словам, в Переводове упал снаряд от украинской системы ПВО С-300.

Президент Украины Владимир Зеленский не согласился с этими выводами и запросил доступ к месту происшествия для наших экспертов. Позже стало известно, что они смогут провести собственное расследование в Пшеводуве.

По словам Дуды ему понятны эмоции Зеленского. А в СМИ сообщили, что советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан попросил президента Украины "осторожнее" высказываться об инциденте.

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