Отмечается, что в 2023 году было обеспечено более 5,9 миллиарда гривень для 2800 семей ветеранов войны и семей погибших военных.

В Украине по состоянию на 25 июля 2024 года есть 1 миллион 300 тысяч ветеранов. Такую цифру назвал заместитель министра по делам ветеранов Украины Руслан Приходько.

"На сегодня 1 миллион 300 тысяч ветеранов и семей. Ориентировочно 80% от всех – мобилизованные люди. Это и молодые люди, с образованием, без образования, среднего возраста", – приводит его слова "Суспільне".

По его словам, портрет ветерана в Украине в корне меняется. Поэтому речь идет прежде всего о восстановлении ментального и физического здоровья воина, а также обеспечение жильем и минимумом, необходимым для того, чтобы человек мог сразу вернуться к гражданской жизни.

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Отмечается, что в 2023 году было обеспечено более 5,9 миллиарда гривень для 2800 семей ветеранов войны и семей погибших военных.

"Имеем бюджет 5,7 миллиарда. Есть проблема с теми, у кого жилье расположено в зоне боевых действий или уничтожено. Мы разработали порядок, который будет предусматривать выдачу денег для аренды жилья для таких ветеранов. Это касается и военных, которые вышли из плена", – добавил Приходько.

В то же время заместитель министра социальной политики Украины Ульяна Токарева говорит, что из 92 тысяч семей ветеранов, которым предоставлялись социальные услуги, около 40% – это запросы на консультацию и информацию. Она отметила, что есть необходимость в пересмотре досмотровых услуг для украинских ветеранов.

По словам Токаревой, также была пересмотрена пересмотрели программу протезирования – протез получить теперь могут не только люди с установленной инвалидностью, но и те, кто еще находится на этапе получения этого статуса.

"В июне утвержден стандарт – адаптация ветеранов. Мы работаем со всеми: с военными, с ветеранами, с освобожденными из плена, с семьями всех этих групп. Мы узнаем что кому нужно: может нуждаться от психологической помощи до поиска жилья или новой работы", – подчеркнула она.

Ветераны в Украине

В Украине запустили е-Карту услуг в общинах для ветеранов войны. Об этом сообщило Министерство по делам ветеранов. Отмечается, что среди услуг есть психологическая поддержка, медицинские программы, патриотическое воспитание, а также все необходимое для развития ветеранских объединений и предпринимательских инициатив ветеранов.

Ранее в государственном приложении "Дія" появился цифровой документ удостоверение ветерана. Чтобы добавить документ нужно пролистать все документы в "Дії" – нажать Добавить документ – выбрать Удостоверение – предоставить разрешение на получение данных и нажать Добавить удостоверение. После этого документ в течение нескольких минут появится в приложении.

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