В "Дії появилась новая услуга / УНИАН, Вячеслав Ратинский

Сегодня, 5 июня, в государственном приложении "Дія" добавили цифровой документ удостоверение ветерана.

"Запустили один из самых ожидаемых документов для наших защитников. Теперь удостоверение ветерана будет всегда под рукой, не нужно носить с собой бумажный аналог", - сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram-канале.

Добавлять удостоверение ветерана можно, если человек имеет статус:

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  • участник боевых действий,
  • человек с инвалидностью вследствие войны,
  • участник войны,
  • пострадавший участник Революции достоинства,
  • член семьи погибшего ветерана войны,
  • член семьи погибшего защитника и защитницы Украины.

Чтобы добавить документ нужно пролистать все документы в "Дії" - нажать Добавить документ - выбрать Удостоверение ветерана - предоставить разрешение на получение данных и нажать Добавить удостоверение. После этого документ в течение нескольких минут появится в приложении.

Государственное приложение "Дія": новости

22 апреля в "Дії" запустили продажу двух новых военных облигаций, которые посвящены временно оккупированным украинским городам - Бахчисараю и Макеевке.

29 мая в "Дії" запустили бета-тест новой услуги. Так, украинцы могут подать заявление о браке и зарегистрировать его.

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