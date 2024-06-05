В Украине через "Дію" можно будет воспользоваться одним из самых ожидаемых документов для защитников.

Сегодня, 5 июня, в государственном приложении "Дія" добавили цифровой документ удостоверение ветерана.

"Запустили один из самых ожидаемых документов для наших защитников. Теперь удостоверение ветерана будет всегда под рукой, не нужно носить с собой бумажный аналог", - сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram-канале.

Добавлять удостоверение ветерана можно, если человек имеет статус:

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участник боевых действий,

человек с инвалидностью вследствие войны,

участник войны,

пострадавший участник Революции достоинства,

член семьи погибшего ветерана войны,

член семьи погибшего защитника и защитницы Украины.

Чтобы добавить документ нужно пролистать все документы в "Дії" - нажать Добавить документ - выбрать Удостоверение ветерана - предоставить разрешение на получение данных и нажать Добавить удостоверение. После этого документ в течение нескольких минут появится в приложении.

Государственное приложение "Дія": новости

22 апреля в "Дії" запустили продажу двух новых военных облигаций, которые посвящены временно оккупированным украинским городам - Бахчисараю и Макеевке.

29 мая в "Дії" запустили бета-тест новой услуги. Так, украинцы могут подать заявление о браке и зарегистрировать его.

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