Сегодня, 5 июня, в государственном приложении "Дія" добавили цифровой документ удостоверение ветерана.
"Запустили один из самых ожидаемых документов для наших защитников. Теперь удостоверение ветерана будет всегда под рукой, не нужно носить с собой бумажный аналог", - сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram-канале.
Добавлять удостоверение ветерана можно, если человек имеет статус:
- участник боевых действий,
- человек с инвалидностью вследствие войны,
- участник войны,
- пострадавший участник Революции достоинства,
- член семьи погибшего ветерана войны,
- член семьи погибшего защитника и защитницы Украины.
Чтобы добавить документ нужно пролистать все документы в "Дії" - нажать Добавить документ - выбрать Удостоверение ветерана - предоставить разрешение на получение данных и нажать Добавить удостоверение. После этого документ в течение нескольких минут появится в приложении.
Государственное приложение "Дія": новости
22 апреля в "Дії" запустили продажу двух новых военных облигаций, которые посвящены временно оккупированным украинским городам - Бахчисараю и Макеевке.
29 мая в "Дії" запустили бета-тест новой услуги. Так, украинцы могут подать заявление о браке и зарегистрировать его.