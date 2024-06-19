Речь идет о предоставлении более 7500 услуг.

В Украине запустили - е-Карту услуг в общинах для ветеранов войны. Об этом сообщило Министерство по делам ветеранов.

"На е-Карте ветераны и ветеранки, их семьи, семьи погибших защитников и защитниц могут найти услуги, которые предлагает для них государство, а также негосударственные и международные организации. Пользователи могут отфильтровать такую информацию по: месту предоставления услуг в областях и общинах; типам услуг; их описанию, категории получателей и условиям предоставления", - сказано в сообщении

Среди услуг есть психологическая поддержка, медицинские программы, патриотическое воспитание, а также все необходимое для развития ветеранских объединений и предпринимательских инициатив ветеранов.

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В Министерстве отмечают, что сейчас на портале определено 7542 услуги.

"E-Карта - это по сути агрегатор данных, которого не хватало ветеранскому сообществу. Теперь все, что нужно ветеранам и ветеранкам, можно быстро найти через смартфон или компьютер, отметив только область или свою территориальную общину. Е-Карта - это, в первую очередь, инструмент информирования о возможностях развития и помощи для ветеранов и ветеранок в их общинах. В то же время, это единственное место, где информация подана простым языком о том, что можно получить прямо здесь и сейчас",- сообщил и.о. министра по делам ветеранов Александр Порхун.

В сообщении отмечается, что в случае, если пользователю попалась неточная или неполная информация, то следует сообщить в структурное подразделение ОВА, на который возложены функции по вопросам ветеранской политики.

Говорится, что е-Карта является "живым" инструментом, который будет обновляться ежедневно. Сейчас команда Министерства в процессе привлечения областных администраций, общин, местных общественных организаций и бизнеса.

Команды Минветеранов и МОМ использовали инструмент сбора данных от общин относительно имеющихся услуг для ветеранов и ветеранок войны, их семей, семей погибших защитников и защитниц, и провели его двухнедельное тестирование и отработку в Ивано-Франковской и Тернопольской областях.

В министерстве отмечают, что на основе результатов тестирования обновленный инструмент сбора данных, вместе с подробными инструкциями по его заполнению, был распространен на все области Украины.

Поддержка ветеранов в Украине

Американские и украинские специалисты объединили усилия для разработки стратегии, которая позволит адаптировать американский опыт в сфере поддержки ветеранов к условиям Украины.

Инициатива, направленная на улучшение государственной поддержки украинских ветеранов и их семей, была основана ОО "Свободные и Верные" в сотрудничестве с ОО "US-Ukrainian Activists", Институтом "Полита" и ОО "Белая лента Украины".

На конференции в Киеве и Вашингтоне 29 февраля был дан старт проекту "Действенная ветеранская политика в Украине: международный опыт и план действий".

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